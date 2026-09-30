Fon soruşturmasında yeni gelişme: SPK'nın eski başkanı ifade verecek
30.09.2026 11:41
NTV
Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor .
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül'ü ifadeye çağırdı.
Gönül'ün ifadesinin şüpheli sıfatıyla alınacağı öğrenildi. Eski başkanın bugün savcılığa gelmesi bekleniyor.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...