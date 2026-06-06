Fren yerine gaza bastı, velilerin arasına daldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde fren yerine gaza bastığı ileri sürülen sürücü velilerin arasına daldı.

Kaza, Pınartepe Mahallesi’nde bir cami otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sınav için çocuğunu cami yanındaki okula getiren bir Zehra K., aracını cami otoparkına park etmek istedi.

Ancak sürücü fren yerine gaza basınca demir otopark kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetle yerinden sökülen kapı gölgede oturup sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin üzerine savruldu.

İKİSİ ÇOCUK ALTI KİŞİ YARALANDI

Demir kapı ve otomobilin çarpmasıyla iki çocuk altı kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.