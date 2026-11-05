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Freni boşalan minibüs 5 araca çarptı, 16 yaralı

05.11.2026 11:18

Freni boşalan minibüs 5 araca çarptı, 16 yaralı
IHA

Tarsus'ta 5 araca çarpan yolcu minibüsünün karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Yurt Haber Merkezi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü, 5 araca çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi.

 

Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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