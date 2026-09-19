Fuhuş çetesi müşterilerine kadınların fotoğraflarından katalog göndermiş

BANKA HESAPLARINDA 210 MİLYON LİRALIK HAREKET

Ekipler, takip ve tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 7’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı.

Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.

17 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konurken, 50 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.