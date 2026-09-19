Fuhuş çetesi müşterilerine kadınların fotoğraflarından katalog göndermiş
19.09.2026 10:52
6 ay süren takinin ardından 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı.
Adana merkezli 3 ilde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, iletişime geçenlere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği belirlendi.
Adana merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu düzenlendi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentteki masaj salonu ve güzellik merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 7'si kadın 18 şüphelinin kimliğini tespit etti.
KATALOG GÖNDERMİŞLER
Şüphelilerin, iş yerleri adına açtıkları sosyal medya hesaplarından müşteri buldukları belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin, kendileriyle iletişime geçen kişilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderdikleri saptandı.
Yakalanan şüphelilerin yanı sıra 11 kadın da kurtarıldı.
BANKA HESAPLARINDA 210 MİLYON LİRALIK HAREKET
Ekipler, takip ve tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 7’si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı.
Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.
17 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere ait 14 milyon lira değerindeki ev ve araçlara el konurken, 50 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.