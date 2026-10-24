Futbol efsanesi Ronaldinho, 46 yaşında sahaya dönüyor
24.10.2026 03:13
Ronaldinho son resmi maçına 2015 yılında Fluminense formasıyla çıkmıştı.
"Büyücü" lakaplı Brezilyalı efsane Ronaldinho, 11 yıl sonra futbola döndü. İtalya Serie C ekibi Ravenna, 46 yaşındaki yıldızın 15 Kasım'da Forli maçına çıkacağını duyurdu: Sihir hiç kaybolmadı.
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Ronaldinho , yeşil sahaya dönmek için gün sayıyor.
Ağustos ayında İtalya Seri C (3'üncü Lig) ekiplerinden Ravenna'yla anlaşan, kulüpten hisse de satın alan Ronaldinho, 46 yaşında 300'üncü golüne yeni takımında ulaşmak için ter dökecek. Kulüp, 2018'de resmen futbolu bıraktığını açıklayan 46 yaşındaki efsanenin 15 Kasım'da yerel rakipleri Forli'ye karşı sahaya çıkacağını duyurdu.
"SİHİR HİÇ KAYBOLMADI"
Kulüp, Ronaldinho'nun dönüşü için "Sihir hiç kaybolmadı. Şimdi onu yeniden sahaya taşıma zamanı." açıklaması yaptı.
Ravenna ile Forli arasındaki derbi, Stadio Bruno Benelli'de oynanacak. Serie C B Grubu'nda 10 maçta 20 puan toplayan Ravenna, halihazırda lider Spezia'nın 8 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Ronaldinho, Ravenna'dan hisse de almıştı.
300'ÜNCÜ GOL HEDEFİ
Ronaldinho, ağustos ayında İtalya'ya gittiğinde sahaya çıkacağını kesin olarak doğrulamamıştı. "Yardım etmek için buradayım." diyen efsane, gazetecilerin "Kariyerinin 300'üncü golünü atmayı bekleyip beklemediği" sorusuna ise "Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur." yanıtını vermişti.
SON RESMİ MAÇINA 2015'TE ÇIKTI
Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası zaferini yaşayan Ronaldinho, kariyeri boyunca Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve AC Milan formalarını giydi. 2005 Ballon d'Or kazanan yıldız, son resmi maçına 2015 yılında Fluminense formasıyla çıktı.
Ravenna, Ronaldinho'yu ağustos ayında kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu daha sonra, arkadaşı da olan Ignazio Cipriani'nin sahibi olduğu kulüpten hisse de aldı. Cipriani, bu hamleye ilişkin "Tüm şehri takımla bütünleştirmek ve bu yeni sezonda büyük bir neşe ve heyecana sahip bir taraftar kitlesi oluşturmak için yapılan bir operasyondu." demişti.