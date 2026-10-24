Futbol efsanesi Ronaldinho, 46 yaşında sahaya dönüyor

300'ÜNCÜ GOL HEDEFİ



Ronaldinho , ağustos ayında İtalya 'ya gittiğinde sahaya çıkacağını kesin olarak doğrulamamıştı. "Yardım etmek için buradayım." diyen efsane, gazetecilerin "Kariyerinin 300'üncü golünü atmayı bekleyip beklemediği" sorusuna ise "Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur." yanıtını vermişti.

SON RESMİ MAÇINA 2015'TE ÇIKTI

Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası zaferini yaşayan Ronaldinho, kariyeri boyunca Avrupa'da Paris Saint-Germain, Barcelona ve AC Milan formalarını giydi. 2005 Ballon d'Or kazanan yıldız, son resmi maçına 2015 yılında Fluminense formasıyla çıktı.

Ravenna, Ronaldinho'yu ağustos ayında kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu daha sonra, arkadaşı da olan Ignazio Cipriani'nin sahibi olduğu kulüpten hisse de aldı. Cipriani, bu hamleye ilişkin "Tüm şehri takımla bütünleştirmek ve bu yeni sezonda büyük bir neşe ve heyecana sahip bir taraftar kitlesi oluşturmak için yapılan bir operasyondu." demişti.