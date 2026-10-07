Galata Kulesi, Filistin bayrağıyla aydınlatıldı

Galata Kulesi, 7 Ekim dolayısıyla Filistin bayrağıyla aydınlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamayla, Gazze ’de yaşananlara dikkati çekilerek Filistin halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Bakanlık tarafından son iki yıldır 7 Ekim tarihlerinde yapılan yansıtma, bu yıl da tekrarlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de yaşananların unutturulmaması gerektiğini belirtti.

Ersoy, Filistin halkına yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Galata Kulesi’ne yansıtılan Filistin bayrağıyla İstanbul’dan dünyaya dayanışma mesajı verdiklerini kaydetti.

“BARIŞIN VE HAKKANİYETİN SAVUNUCUSU OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ''

Filistinli çocukların güven içinde yaşayabileceği ve ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir geleceğe vurgu yapan Ersoy, Türkiye ’nin barış ve hakkaniyet yönündeki tutumunu sürdüreceğini belirtti.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi’ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul’dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz.”