1 Mayıs sabahına kar sürpriziyle uyandılar: Yarın da devam edecek
01.05.2026 13:59
Mayıs başladı ancak bahar henüz gelmedi. Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin Beyaz Cennet olarak tanımladığı Uludağ'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Uludağ'da 1 Mayıs'ta kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.
8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.
Uludağ'da kar yağışının gün boyu ve yarın aralıklarla devam etmesi, pazar günü ise etkisinin azalması bekleniyor.