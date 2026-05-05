10 yaşında tam 92 suç kaydı var! AVM'den kaçtı, TEM'de yakalandı
05.05.2026 10:51
DHA
İstanbul'da bir AVM'de bebek arabasında asılı olan çantayı çalan 10 yaşındaki çocuk taksiyle kaçarken yakalandı. D.T. isimli çocuğun 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Melike A. isimli kadın çocuklarıyla alışveriş merkezinde vakit geçirdiği sırada bebek arabasında asılı bulunan çantasının yerinde olmadığını fark etti.
Çantasında 100 bin lira değerinde olduğu öğrenilen cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
ÇANTAYI ÇALIP TAKSİYLE KAÇTI
İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalarda çantayı alan kişinin alışveriş merkezinde dolaştığı, bir süre sonra bebek arabasının yanına yaklaşarak çantayı aldığı, ardından da taksiyle kaçtığı belirlendi.
TEM'DE YAKALANDI
Çalışmalarını sürdüren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde çantayı çaldığı belirlenen D.T., çaldığı eşyalarla yakalandı.
92 SUÇ KAYDI VAR
Emniyete götürülen D.T.'nin hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu öğrenildi.
D.T., işlemleri için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, eşyalar ise sahibine teslim edildi.