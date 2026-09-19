11 aylık Büşra her yerde aranıyor. Tartışmaların odağındaki isim serbest bırakıldı

Sivas'ta yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan 11 aylık Büşra bebek için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanırken ailenin diğer 4 çocuğu koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Çiftin diğer çocukları R.B. (9), H.B. (8) ve A.B.’nin (5), uzman ve sosyologlar eşliğinde ifadesine başvurulmuştu.

R.B., Büşra’nın kaybolduğu gece çadırda yattıkları sırada dışarıya bir aracın geldiğini iddia edip daha önceden tanıdığı mavi kazaklı Mehmet isimli bir şahsın çadıra girerek uyuyan Büşra’yı kucaklayıp götürdüğünü söylemişti.

Diğer kardeş H.B.'nin de benzer ifade vermesinin ardından Mehmet K., Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.