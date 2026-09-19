11 aylık Büşra her yerde aranıyor. Tartışmaların odağındaki isim serbest bırakıldı
19.09.2026 14:23
Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği borç karşılığı çadırdan aldığı öne sürülen Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"BORCA KARŞILIK BÜŞRA BEBEK" İDDİASI
Sivas'ta yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan 11 aylık Büşra bebek için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanırken ailenin diğer 4 çocuğu koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Çiftin diğer çocukları R.B. (9), H.B. (8) ve A.B.’nin (5), uzman ve sosyologlar eşliğinde ifadesine başvurulmuştu.
R.B., Büşra’nın kaybolduğu gece çadırda yattıkları sırada dışarıya bir aracın geldiğini iddia edip daha önceden tanıdığı mavi kazaklı Mehmet isimli bir şahsın çadıra girerek uyuyan Büşra’yı kucaklayıp götürdüğünü söylemişti.
Diğer kardeş H.B.'nin de benzer ifade vermesinin ardından Mehmet K., Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.
Mehmet K., jandarmada iki gün süren sorgulama sürecinin ardından savcılık kararı ile adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında incelenen HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarında şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Mehmet K'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve iddiaları destekleyecek kanıt oluşmadığı öğrenildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayıp Büşra bebeğin bulunması için ekiplerin de yaylada arama çalışmaları sürüyor.
Yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), iz takip köpekleri ve kadavra köpeklerinin görev aldığı arama çalışmalarında şu ana kadar arazide Büşra bebeğe ya da ona ait herhangi bir ize rastlanmadı.
NE OLMUŞTU?
Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı, 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
İlerleyen süreçte veteriner Mehmet Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.