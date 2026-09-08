122 milyon liralık vurgun. Sevgilisine 5 milyon liralık estetik yaptırdı: "Pişman değilim"
08.09.2026 14:05
İstanbul'da bir şüpheli, çalıştığı şirkete ait 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Şüphelinin 60 milyon lirayı kumarda, 5 milyon lirayı ise sevgilisinin estetik operasyonuna harcadığı belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Mesut A.’nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi.
Şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığı belirlenirken şüpheli Mesut A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenlendi.
Mesut A.'nın da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
5 YIL BOYUNCA PARA AKTARMIŞ
Mesut A.’nın 2021 yılında şirketin parasını zimmetine geçirmeye başladığı ve bu durumun 2026 yılına kadar 5 yıl boyunca devam ettiği belirlenirken şüphelinin zimmetine geçirdiği paraların bir bölümünü yakın çevresine aktardığı, kendisine otomobil ve ev aldığı belirlendi.
Daha sonra eşiyle boşanma aşamasına gelen Mesut A.’nın, evini önce annesinin, ardından sevgilisinin üzerine geçirdiği öğrenildi.
Mesut A.’nın, boşanma aşamasındaki eşine de milyonlarca lira para transferi yaptığı tespit edildi.
5 MİLYON LİRAYA ESTETİK OPERASYON
Soruşturma kapsamında ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
Şüpheli Mesut A.’nın harcadığı paranın önemli bir bölümünü sevgilisi Şeyma Y. için kullandığı ortaya çıktı.
Şeyma Y.’nin defalarca estetik operasyon geçirdiği, bu amaçla yapılan ödemelerin toplamının 5 milyon lirayı aştığı belirlendi.
KUMARHANELERDE 60 MİLYON LİRA HARCAMIŞ
Mesut A.’nın daha sonra sevgilisiyle birlikte Kıbrıs ve Gürcistan’daki kumarhanelere gittiği ve burada yaklaşık 60 milyon lira harcadığı tespit edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mesut A.'nın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı.
Şüphelinin "Pişman değilim" dediği öğrenildi.
Şeyma Y.’nin hesabında bulunan yaklaşık 10 milyon liraya da el konulurken şüphelinin ifadesinde paraların kaynağına ilişkin “Borsada işlem yaptım, oradan kazandım.” şeklinde cevap verdiği belirtildi.