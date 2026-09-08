122 milyon liralık vurgun. Sevgilisine 5 milyon liralık estetik yaptırdı: "Pişman değilim"

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Mesut A.’nın yıllar içinde şirkete ait paraları önce kendi hesaplarına daha sonra suç ortaklarının hesaplarına aktardığı belirlendi.

Şüphelinin toplam 122 milyon lirayı çaldığı belirlenirken şüpheli Mesut A. ve suç ortaklarını yakalamak için İstanbul merkezli Sinop ve Tokat'ta operasyon düzenlendi.

Mesut A.'nın da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.