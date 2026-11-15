14 yıllık kayıp dosyasını çene kemiği aydınlattı. Şahinoğlu çifti yakılarak öldürülmüş

CİNAYET ÜST ÇENE KEMİĞİNİN EŞLEŞMESİYLE AYDINLATILDI

Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde 2015 yılında çıkan yangının ardından insan kemikleri bulunması üzerine jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma, 2022 yılında yeniden derinleştirilerek incelemeye alındı.

Bölgede yapılan çalışmalarda bulunan üst çene kemiği (maksilla) İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede, bu parçanın Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Araştırmalarda Mehmet Şahinoğlu'nun, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde şüphelilere ait villada öldürüldüğü ve cesedin bu bölgedeki bir araziye gömüldüğü, daha sonra ise şüphelilerin bu cesedi gömdükleri yerden çıkarıp Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde yakarak yok etmeye çalıştıkları belirlendi.

Teknik takip yapan ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili tespit edilen 12 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.