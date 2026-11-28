Gümüşhane'nin önemli turizm destinasyonlarından Karaca Mağarası, ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kaya ıslahı ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 7 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde bulunan ve yaklaşık 15 milyon yıllık oluşum süreciyle dikkat çeken Karaca Mağarası, giriş bölümünde kaya düşmesi riskinin tespit edilmesi üzerine ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla geçen nisan ayında ziyarete kapatılmıştı.

Ana kayası yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayanan mağara, sarkıt, dikit ve sütunları ile farklı renk ve motifleriyle doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu eşsiz güzellikleri barındırıyor. Mağarada, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve olası kaya düşmelerinin önüne geçmek amacıyla kaya ıslahı ve koruma çalışmaları yürütüldü.

Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mağara çevresinde kapsamlı kaya ıslahı ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasitesine sahip çelik bariyerler yerleştirildi.

Ayrıca 46 metrelik bariyer ve bin metre kombine çelik ağ sistemi kurularak 60 metreküp kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme çalışmaları tamamlandı.