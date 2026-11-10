19 yaşındaki Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis

Savunma yapan sanık Yunus Emre Coşkun ise "Olay olana kadar karakola ifade vermeye dahi gitmedim. Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ölüm korkusu yaşadım. Başka bir amaçla yapmadım. Her şey bu nedenle oldu" diye konuştu.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında toplanan deliller ve tanık beyanları doğrultusunda sanığın “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, Yunus Emre Coşkun'u “kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından sanık ve Celal Can Er'in yakınları arasında adliye koridorlarında arbede yaşandı. Polis ekipleri taraflara müdahale ederek arbedeyi büyümeden sonlandırdı.