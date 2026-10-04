19 yaşındaki motokuryenin ölümü. Babası 46 gün kamera aradı, gerçeği ortaya çıkardı
04.10.2026 09:16
Kağıthane’de kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki motokurye, 70 gün sonra hayatını kaybetti. Babanın bulduğu kamera kaydı sonrası sürücü tutuklandı.
Kaza, 14 Temmuz'da Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi ile Bülent Sokak bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş yönetimindeki 48 AVJ 702 plakalı motosiklet, park yerinden hızla geri manevra yaparak yola çıkan Selim A. idaresindeki 34 FST 69 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Yusuf, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 70 gün boyunca mücadele veren Yusuf Böyüktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Eylül’de hayatını kaybetti.
OĞLU KUSURLU SAYILDI, BABA SOKAK SOKAK GEZİP GÖRÜNTÜ ARAŞTIRDI
Oğlunun kusurlu sayılması üzerine harekete geçen baba Ömer Böyüktaş, 46 gün boyunca olay yerindeki iş yerlerini ve sokakları gezerek güvenlik kamerası görüntüsü aradı.
Babanın bulduğu kamera kaydında, otomobilin süratli bir şekilde geri manevra yaparak motosiklete çarptığı net bir şekilde görüldü. Görüntülerin Savcılığa sunulmasının ardından hazırlanan yeni bilirkişi raporuyla Yusuf Böyüktaş’ın tali, otomobil sürücüsü Selim A.’nın ise asli kusurlu olduğu tespit edildi. Görüntüleri inceleyen savcılık, otomobil sürücüsü Selim A.'nın tutuklanmasını talep etti. Hakim karşısına çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Oğlunun yoğun bakımda bulunduğu dönemde görüntüleri aramaya başladığını anlatan Ömer Böyüktaş, “Karşı taraf, ‘Araba duruyordu, motosikletli gelip benim arabama vurdu’ diye ifade vermiş. Ben de 46 gün boyunca kamera kaydı aradım. Bir yerde görüntüyü bulup savcıya götürdüm. Kamera kaydı izlendikten sonra tutuklanması istendi” dedi.
Böyüktaş, “Ben mücadele etmeseydim biz haksız çıkacaktık, o da elini kolunu sallayarak dışarıda gezecekti. Babalık görevimi yaptım. Görüntüde aracın geri manevrayla oğluma çarptığı görülüyor” diye konuştu.
Oğlunun ölümünün ardından büyük acı yaşadığını söyleyen Böyüktaş, “Oğlum çok efendi, dürüst bir insandı. İşinden evine, evinden işine giderdi. Çok üzgünüm, oğlumu çok özledim. Sabahlara kadar binanın kapısını açık bırakıyorum, belki gelir diye. Bu acı tarif edilemez” ifadelerini kullandı.
Sürücünün ağır ceza almasını istediğini belirten baba Böyüktaş, oğlunun ölümünün ardından üzüntüden 71 kilodan 53 kiloya düştüğünü söyledi.
Ailenin avukatı Iyaz Çimen ise şunları söyledi:
"14 Temmuz'da gerçekleşen kaza neticesinde ilk etapta trafik polisi tarafından düzenlenen kaza tutanağında müvekkilim Yusuf Büyüktaş asli kusurlu görünüyordu. Çünkü diğer şüpheli araç sürücüsünün beyanına göre düzenlenmişti tutanak. Ancak daha sonrasında yaklaşık 1,5 aylık bir mücadelenin neticesinde Ömer Büyüktaş tarafından bulunan kamera kaydıyla aslında maddi gerçek ortaya çıktı ve bu noktada da aslında asli kusurun şüpheli araç sürücüsünde olduğu tespit edildi. Buna dair de Savcılık makamı tarafından aldırılan yeni bir kusur bilirkişi raporuyla birlikte olayda mağdur taraf olan Yusuf'un aslında herhangi bir kusurunun olmadığı ortaya çıktı.
Daha sonrasında da 70’inci günde vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetti müvekkilim ve suçun türünde bir değişiklik oldu. Taksirle yaralama suçu bu sefer taksirle öldürmeye dönüştü ve nitekim olayda da kusurun asli kısmının şüphelide olması ve suçun türündeki değişiklikten dolayı da tutuklama tedbirine başvuruldu.”