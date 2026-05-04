2 gün daha kış... Sonra bahar geliyor

Mayıs başında Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde kış soğuklarına neden olmaya devam ediyor. 29 il için sarı kodlu uyarı yayınlayan meteorolojinin tahminlerine göre İzmir ve Muğla'nın bazı ilçelerinin de aralarında olduğu 19 ilde kar bekleniyor. Çarşamba günü ise bahar geri dönüyor.