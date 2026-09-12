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20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

12.09.2026 00:14

İHA

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Denizli’de kullandığı motosikletin bir araçla çarpışması sonucu 20 yaşındaki Fatmanur hayatını kaybetti. Kazaya karışan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı
IHA

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatmanur Tuyji (20), 09 AON 026 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kız metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı 1
IHA

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrollerde Fatmanur Tuyji’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tuyji’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü olay yerinden kaçtı 2
IHA

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde Fatmanur Tuyji’nin kullandığı motosikletin bir başka araç ile çarpıştığını belirledi. Çarpışmanın ardından diğer araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerleyince, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan diğer araç sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.