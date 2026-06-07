21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak? Teklif Meclis komisyonunda

Baharın gelişini simgeleyen bin yıllık kadim bir gelenek olan Nevruz Bayramı, Türkiye'nin idari takviminde değişikliğe yol açabilir. Her yıl on binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlanan 21 Mart Nevruz Günü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yasa teklifi sunuldu. Peki, 21 Mart Nevruz günü resmi tatil mi olacak?