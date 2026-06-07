21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak? Teklif Meclis komisyonunda
07.06.2026 15:10
Baharın gelişini simgeleyen bin yıllık kadim bir gelenek olan Nevruz Bayramı, Türkiye'nin idari takviminde değişikliğe yol açabilir. Her yıl on binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlanan 21 Mart Nevruz Günü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yasa teklifi sunuldu. Peki, 21 Mart Nevruz günü resmi tatil mi olacak?
21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil olup olmayacağı, her yıl Nevruz Bayramı'nı kaçırmayan birçok vatandaş tarafından sorguluyor. Meclis komisyonuna giden kanunun teklifinin onaylanması halinde 21 Mart tarihi 10. resmi tatil günü olarak idrak edilecek. Peki, 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi olacak?
TEKLİF MECLİSE SUNULDU
TBMM Başkanlığına sunulan ve ilgili komisyonda görüşülmeye başlanan kanun teklifi, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun üzerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor.
Yasa teklifinin gerekçesinde, Nevruz'un Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada, Türk dünyasının ve Anadolu halklarının ortak kültürel mirası olduğuna vurgu yapıldı.
21 MART NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ OLACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yapılan teklif ile, 21 Mart gününün "21 Mart Nevruz Günü" ilan edilmesi ve resmi tatil olması amaçlanıyor.