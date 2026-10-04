3 gün süren dehşeti anlattılar: Sırtımızda naylon erittiler, bıçakla kestiler

“SIRTIMDA NAYLON ERİTTİLER”

Polis ekipleri tarafından kurtarılan Görkem Serkan T.'nin (25) ifadesinde, "Mahsun ile beraber olan Zaza isimli şahsı aradım ve beni öldürmemesi şartıyla yanına geleceğimi söyledim ve bana bir konum attı. Ben de farklı bir yer olmasını isteyerek Pendik Güzelyalı’da bulunan bir oto yıkamacıyı tarif ettim ve orada buluştuk.

Beni gri renkli bir araca bindirdiler. Aracın içerisinde 4 kişilerdi ve hiçbirini tanımıyordum, beni darbetmeye başladılar. Otoban üzerinde bir yerde beni siyah renkli bir araca bindirdiler. Bu araçta da 4 kişi vardı ve bu kişilerden biri Yusuf isimli şahıstı. Araç içerisinde beni darbetmeye devam ettiler. Telefonumu benden gasbederek zorla şifrelerimi aldılar ve telefonumu kapattılar.

Kısa süre sonra beni bir daireye çıkardılar ve benim elimi ayağımı ve ağzımı bağlayarak bir koltuğa oturttular. Burada Yusuf isimli şahıs yanında kilolu sakallı ismini bilmediğim bir şahısla beraber bana sorular sorarak işkence yapmaya başladı.

Sırtımda naylon erittiler. Yusuf isimli şahıs elinde bulunan bıçakla benim sağ elimin serçe parmağımı, gözümün sol tarafını, sağ kolumu derin bir şekilde kesti. Sonrasında da beni darp etmeye devam ettiler. Bir süre sonra Hakan’ı da yanıma getirdiler ve onu da bağlayarak darbetmeye başladılar. Onunda sırtında naylon erittiler" dediği öğrenildi.