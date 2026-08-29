3 kızını ve oğlunu bu kamyonla büyüttü. 38 yıldır gözü gibi bakıyor

Tuncay Selen, AA muhabirine, kendisine 38 yıldır yol arkadaşlığı yapan kamyonuyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Ailesinin geçimini bu kamyonla sağladığını belirten Selen, "Kamyonun çok ekmeğini yedik. Bırakamıyorum, kıyamıyorum da. Yurt dışına dahi gittim bununla, halen de çok memnunum." dedi.

Selen, kamyonunu aldıktan sonra Gökçesu beldesindeki kömür ocaklarından Türkiye'nin birçok iline kömür taşıdığını anlatarak "Mengen'de bulunan kereste fabrikamızdan şehirlerarası nakliyecilik yaptım. Türkiye'nin birçok yerine gittim aracımla. Yurt dışına da İran ve Irak'a çalıştık. İhtiyar aracımızdan çok memnunuz." diye konuştu.

Kamyonu kullandığı 38 yıl boyunca hiç kaza yapmadığını dile getiren Selen, "1988 yılında bu arabayı aldım, 1989 yılında evlendim. Tamamen bu aracımdan geçimimi sağladım. 3 kızımı, 1 oğlumu da bununla okuttum. Çocuklarımda da çok emeği var aracımın." ifadelerini kullandı.