3 yıl sonra yeniden açılan dosya kaza değil, cinayet çıktı! Eşi ve komşusu tutuklandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle hazırlanan 18 Nisan 2023 tarihli kriminal rapor, ‘silah düştü patladı’ savunmasını tamamen çürüttü. Raporda, silahın darbe ile kendiliğinden ateş almasının imkânsız olduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinde tüm bulguların ilk soruşturmada anlatılan hikayenin tam tersini söylediği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede evin kapısının yan duvarında mermi izi bulunurken, şüphelilerin ölen kişinin havaya ateş ettiği yönündeki ifadesi çürütüldü. Yine zeminde bulunan mermi çekirdeğinin havaya ateş edildiği beyanı ile ters olduğu görüldü. Cesedin arkasında 2 boş kovan bulundu. Masa başından atılan tabancadan çıkan kovanların cesedin arka tarafındaki bulunduğu konuma gidemeyeceği tespit edildi. Tanık beyanına göre ateşlendiği varsayılırsa evin yan bahçe zemininde olması gereken kovanların ise cesetten yaklaşık 151 santimetre uzakta olmasına dikkat çekildi. Bilirkişi raporunda, ‘masada otururken havaya ateş edildi’ iddiasının imkansız olduğu yer aldı.

EVDEKİLERDE ‘ATIŞ ARTIĞI’ BULGUSUNA RASTLANILDI

Yüz svabı (atış artığı) üzerinde yapılan incelemelerinde, Hanife Ayaydın’ın yüz ve iki el, Suna Uslu’nun sol el ve Ergin Ayaydın’ın yüz üzerinde atış artığı bulundu. Bu durum, şüphelilerin olay anında silaha çok yakın olduğunu ya da doğrudan müdahale ettiklerini ortaya koydu. Yüz svabında atış artığına rastlanabilmesi için, yüzün ateş anında tabancaya en fazla 45 santimetre mesafede ve tabancanın ön kısmı, üst kısmı veya kovan tahliye yönünde bulunması gerektiği kaydedildi.

DİNLEMELERDE ŞÜPHELİ KONUŞMALARA ULAŞILDI

CMK 135 kapsamında yapılan dinlemelerde geçen ifadeler nedeniyle soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında taraflar arasında şüpheli telefon görüşmeleri tespit edildi. Şüpheli Yüksel Kartal ile şüpheli Hanife Ayaydın arasında geçen bir görüşmede, Kartal’ın “Senin bir ifaden onu yakar, onun bir ifadesi ise seni maddi yönden yakar” şeklindeki sözlerinin tape kayıtlarına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma makamları, bu görüşmenin olayın aydınlatılması açısından önemli bir veri olduğunu değerlendirdi. Görüşmede geçen ifadelerin, şüpheliler arasında olay sonrası bir yönlendirme ya da çıkar ilişkisi bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdiği kaydedildi. “Kendiniz öldüreceksiniz adamı ya”, “En azından profesyonel katil demezler” şeklindeki konuşmalar, olayın planlı olabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca olaydan sonra bazı şüpheli tapu hareketleri olduğu tespit edildi.