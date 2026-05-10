30 yaşındaki Hüseyin'in sır ölümü. Apple hesabından ağabeyini vasi tayin etmiş
10.05.2026 11:38
Son Güncelleme: 10.05.2026 11:51
İstanbul Beyoğlu'nda kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Hüseyin Beyazyıldız, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Beyazyıldız'ın dizüstü bilgisayarının üzerinde "Afrikalı birine verilsin." yazılı not olduğu ve Apple hesabından ağabeyini vasi tayin ettiği tespit edildi.
KALBİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evde 5 Ekim 2025 tarihinde akşam saatlerinde şüpheli bir ölüm yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Beyazyıldız (37) bir süredir haber alamadığı kardeşinin evine yedek anahtarla girdi. Ağabey Beyazyıldız, kardeşi Hüseyin Beyazyıldız’ı (30) evin salonunda bulunan koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Beyazyıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Hüseyin Beyazyıldız’ın kalbinden vurulduğu belirlendi.
Beyazyıldız’ın el tırnaklarında herhangi bir kalıntı bulunmadığı, vücudunda ise darp ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Evin kapı ve pencerelerinde ise herhangi bir zorlama olmadığı tespit edildi.
"BİLGİSAYARIM AFRİKALI BİRİNE VERİLSİN"
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında koltuğun yanında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişeklerle, koltuğun altında ise boş kovan ve küllük içerisinde ise fişek bulundu.
Ayrıca Hüseyin Beyazyıldız’a ait olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde ise, "Afrikalı birine verilsin, Su Ürünleri okuyan." şeklinde yazılmış not olduğu görüldü.
YAKLAŞIK 7 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Hüseyin Beyazyıldız’ın poliste "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" başta olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Ağabeyi Hasan Beyazyıldız’ın ise kardeşinden haber alamayınca eve geldiğini, kapıyı kendi yedek anahtarıyla açtığını ve kardeşini hareketsiz halde bulduğunu, kardeşinin husumetlisi olmadığını ve 6-7 ay önce cezaevinden çıktığını söylediği öğrenildi.
APPLE HESABINDAN VASİ TAYİN ETMİŞ
Ölü bulunan Hüseyin Beyazyıldız’ın 9 Nisan 2025'te Apple hesabı üzerinden ağabeyini vasi tayin ettiği bilgisine ulaşıldı.
Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Beyazyıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılık şüpheli olarak değerlendirdiği ölümle ilgili soruşturma başlattı.
"VASİ OLARAK ATANAN 'DİJİTAL MİRAS KİŞİSİ' OLUYOR"
Olayın teknolojik boyutunu değerlendiren Bilişim Uzmanı Osman Demircan şunları söyledi:
"Herhangi bir ölüm anında sahip olduğumuz teknolojik cihazları miras olarak bırakabiliyoruz ama dijital varlıkların miras olarak bırakılıp bırakılmayacağıyla alakalı hala muallakta olan konular var. Bu teknoloji devlerini de harekete geçirdi ve teknoloji devleri özellikle cep telefonu üreticileri, var olan cep telefonlarındaki sistemlere entegre olarak çalışan bulut özelliklerinin dijital miras kapsamında kişi daha hayattayken bir kişiyi vasi olarak atayabileceği bir modele dönüştürdü.
Bu şekilde de hayattayken bir kişiyi vasi olarak atayabiliyoruz ve bu dijital miras kişisi olarak cep telefonunuz içerisine eklenebiliyor. Bu şekilde herhangi bir ölüm sonrasında o bilgilere erişimle ilgili bir istek ihtiyaç duyulursa o vasi olan kişi rahat bir şekilde o verilere, bilgilere erişim sağlayabiliyor."
Demircan "Tanımlanan bu dijital miras kişisi doğrudan ölen kişinin tüm verilerine erişim sağlayabilirken tek başına herhangi bir yerden onay almadan ölen kişinin tüm verilerinin kalıcı olarak silinmesi talimatını da verme yetkisine sahip oluyor." diye konuştu.