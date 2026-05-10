30 yaşındaki Hüseyin'in sır ölümü. Apple hesabından ağabeyini vasi tayin etmiş

"VASİ OLARAK ATANAN 'DİJİTAL MİRAS KİŞİSİ' OLUYOR"

Olayın teknolojik boyutunu değerlendiren Bilişim Uzmanı Osman Demircan şunları söyledi:

"Herhangi bir ölüm anında sahip olduğumuz teknolojik cihazları miras olarak bırakabiliyoruz ama dijital varlıkların miras olarak bırakılıp bırakılmayacağıyla alakalı hala muallakta olan konular var. Bu teknoloji devlerini de harekete geçirdi ve teknoloji devleri özellikle cep telefonu üreticileri, var olan cep telefonlarındaki sistemlere entegre olarak çalışan bulut özelliklerinin dijital miras kapsamında kişi daha hayattayken bir kişiyi vasi olarak atayabileceği bir modele dönüştürdü.

Bu şekilde de hayattayken bir kişiyi vasi olarak atayabiliyoruz ve bu dijital miras kişisi olarak cep telefonunuz içerisine eklenebiliyor. Bu şekilde herhangi bir ölüm sonrasında o bilgilere erişimle ilgili bir istek ihtiyaç duyulursa o vasi olan kişi rahat bir şekilde o verilere, bilgilere erişim sağlayabiliyor."

Demircan "Tanımlanan bu dijital miras kişisi doğrudan ölen kişinin tüm verilerine erişim sağlayabilirken tek başına herhangi bir yerden onay almadan ölen kişinin tüm verilerinin kalıcı olarak silinmesi talimatını da verme yetkisine sahip oluyor." diye konuştu.