35 ile sağanak uyarısı

09.05.2026 07:12

NTV - Haber Merkezi

Mayıs soğukları mevsim normallerine döndü, bahar sağanakları başladı. Hafta sonu ve yeni haftada yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara, iç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Ardahan ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MGM'nin haftalık hava durumu haritasına göre bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 32 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk günü doğu Karadeniz'e kayacak yağışlar çarşambadan itibaren yine yurdun büyük bölümüne yayılacak.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 13/23 derece.

 

- İstanbul 16/23 derece.

 

- Denizli 14/27 derece.

 

- İzmir 16/27 derece.

 

- Adana 14/29 derece.

 

- Ankara 12/23 derece.

 

- Samsun 12/21 derece.

 

- Erzurum 0/18 derece.

 

- Malatya 8/23 derece.

 

- Kars 0/17 derece.

 

- Diyarbakır 9/25 derece.

 

- Gaziantep 12/25 derece.