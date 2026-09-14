3'üncü kata çarpıp bahçeye uçtu
14.09.2026 03:07
Alibeyköy'de yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarpıp bahçeye düştü. 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir otomobil, metrelerce yükseklikten 11 katlı binanın bahçesine uçtu.
Olay Alibeyköy mahallesindeki Dar Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak binanın demir korkuluklarını parçaladı. Binanın ilk 3 katının balkonlarına çarpan araç bahçeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, sokağın giriş ve çıkışını şerit çekerek kapattı. Aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.