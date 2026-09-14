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3'üncü kata çarpıp bahçeye uçtu

14.09.2026 03:07

AA

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Alibeyköy'de yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, 11 katlı binanın ilk 3 katının balkonlarına çarpıp bahçeye düştü. 2 kişi yaralandı.

3'üncü kata çarpıp bahçeye uçtu
Anadolu Ajansı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir otomobil, metrelerce yükseklikten 11 katlı binanın bahçesine uçtu.

3'üncü kata çarpıp bahçeye uçtu 1
Anadolu Ajansı

Olay Alibeyköy mahallesindeki Dar Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak binanın demir korkuluklarını parçaladı. Binanın ilk 3 katının balkonlarına çarpan araç bahçeye düştü.

3'üncü kata çarpıp bahçeye uçtu 2
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

3'üncü kata çarpıp bahçeye uçtu 3
Anadolu Ajansı

Polis, sokağın giriş ve çıkışını şerit çekerek kapattı. Aracın sabah saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.

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