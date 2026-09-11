4 günde kontrol altına alınabilmişti. Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi
11.09.2026 13:54
Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 günlük müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınının ardından bölgedeki son durum havadan görüntülendi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de başlayan ve ekiplerin 4 günlük mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında alevlerin nasıl hızla yayıldığını ve yangının boyutunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.
Bölgede evi bulunan bir vatandaşın yaklaşık 1 ay önce ormanın yanında yeşillikler arasında çektiği evi, serası ve bahçesinin bulunduğu bölge, rüzgarın yön değiştirmesiyle başlayan yangında kısa sürede alevler içinde kaldı. AFAD tarafından boşaltılan bölgede dakika dakika çekilen görüntüler yangının ilerleme hızını gözler önüne serdi.
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde 7 Eylül saat 16.25'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Antalya ilçeleri ile Türkiye'nin birçok ilinden itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangın 4'üncü gününde kontrol altına alındı. Bin 196 personel, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 aracın yanı sıra köylülerin de destek verdiği yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangından geriye kalan izler dron ile görüntülendi.
EVLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Sert rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve geniş bir alanı etkileyen yangında bazı evler alevlere teslim oldu. Mahallelerin tahliye edilmesi nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşlar alevlerin mahalleyi sarmasını endişeli gözlerle izledi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın en az hasarla atlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine dönen vatandaşlar, çevrelerini saran alevlere rağmen birçok noktadaki evin söndürme ekiplerinin müdahalesi ile yanmaktan son anda kurtarıldığını gördü.
Rüzgarın şiddeti sebebiyle ekiplerin hem alevler hem rüzgarla mücadele ettiği yangında, alevlerin ilerleme hızı dron kamerasına yansıdı.
Yaklaşık 1 km mesafeden rüzgarın yön değiştirmesiyle yükselen alevler, AFAD tarafından bölgenin boşaltılmasının ardından hızla ilerledi.
Evlerini terk edip güvenli bölgeye geçen vatandaşlar hem evlerinin bulunduğu alanı görebilmek hem de alevleri takip edebilmek için dron kaldırıp bölgeyi havadan görüntüledi. Kısa süre öncesine kadar ormanlık olan alan, dakikalar içinde alevlerin arasında kalarak seralara ve evlere dayandı.
Havadan yapılan müdahale ile önü kesilen alevler evlere ulaşmadan kontrol altına alınabildi. Yangından geriye ise tahrip olmuş orman arazisi kaldı.
15 DAKİKADA ALEVLER MAHALLEYE DAYANDI
Yeşilkaraman Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çelik, yangının ikinci gün mahalleyi tehdit ettiğini ve ekipler tarafından evlerinden çıkarıldıklarını belirtti. Mahallenin boşaltılmasının ardından 15 dakika gibi kısa bir sürede alevlerin evlerini sardığını belirten Çelik, "Evde herhangi bir zararımız yok, ağaçlarımız ve birkaç hayvanımız yanmış. Etrafımızdaki ağaçlar, ormanlar yandı. Karaöz tarafından geldi, ilk gün yanmamıştı. İkinci gün buraya kadar inmişti yangın. Yangının ortasında kaldık" dedi.
"EVLERİ EKİPLER KURTARMIŞ"
Söndürme ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin ortasında kalan evlerinin yanmaktan kurtulduğunu söyleyen Çelik, "Alevler etrafı sardığında AFAD bizi köyden boşaltmıştı, dışarıya çıkmıştık. Alevleri karşıdan izledik, ev dumanın içindeydi evi göremedik. Yapacak bir şeyimiz yoktu, alevler söndükten sonra soktular bizi içeriye, evde herhangi bir zararımız yok. Sadece camlarda ve ağaçlarımız yanmış. Bunun sebebi neydi, nereden çıktığı da belli değil. Alevlerin ortasından itfaiyeler, TOMA'lar evi kurtarmış, zarar verdirmemişler eve" ifadelerini kullandı.