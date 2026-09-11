4 günde kontrol altına alınabilmişti. Yangından geriye kalanlar havadan görüntülendi

Sert rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve geniş bir alanı etkileyen yangında bazı evler alevlere teslim oldu. Mahallelerin tahliye edilmesi nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşlar alevlerin mahalleyi sarmasını endişeli gözlerle izledi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın en az hasarla atlatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine dönen vatandaşlar, çevrelerini saran alevlere rağmen birçok noktadaki evin söndürme ekiplerinin müdahalesi ile yanmaktan son anda kurtarıldığını gördü.

Rüzgarın şiddeti sebebiyle ekiplerin hem alevler hem rüzgarla mücadele ettiği yangında, alevlerin ilerleme hızı dron kamerasına yansıdı.