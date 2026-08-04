5 yaşındaki Karan havuzda vuruldu. Ailesi kabusu yaşadı, 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
04.08.2026 09:50
İstanbul Beylikdüzü'nde havuzda yüzerken yan villadan gelen mermiyle vurulan 5 yaşındaki Karan, yaşam mücadelesi veriyor. Açılan soruşturmada silahı ateşleyen çocuk tutuklandı, babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, 7 Temmuz saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy, okul çıkışında arkadaşının ailesinin daveti üzerine evlerine gitti. Karan, müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynadığı sırada açılan ateş sonucu sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Kanlar içindeki oğlunu kucağına alan baba Cenk Aydınlısoy, Karan'ı en yakın hastaneye götürdü. Acil serviste yapılan ilk incelemelerde, sırtından giren merminin Karan'ın akciğerini parçaladığı, kalbine giden ana damarların ise hemen yanında durduğu belirlendi.
Yoğun bakımda 16 gün yaşam mücadelesi veren Karan, bu süreçte çok sayıda tomografi ve çeşitli tetkiklerden geçirildi. Tedavisinin ardından 22 Temmuz 2026'da taburcu edilen Karan'ın, vücudundaki merminin çıkarılması için yaklaşık üç hafta sonra ameliyat edileceği öğrenildi.
TÜFEĞİ ATEŞLEYEN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında havalı tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karan'ın annesi Naz Aydınlısoy, “Biz çocukları okuldan aldık ve orada saat 18.00 sularında havuza girdiler. Eşim ile arkadaşının babası havuzda bekliyordu. Havuzun kenarında şezlonga oturuyordu. Ben de balkondan çocukların videosunu, fotoğrafını anı olarak çekiyordum. Ben arkamı dönüp telefonu masaya koyduğumda Karan’ın çığlıklarını duydum.” diyerek korku dolu anları şöyle anlattı:
“Ben Karan’ı önden gördüğüm için sırtını görmüyorum. Kan veya bir şey geldiğini görmüyorum. Şakalaştıklarını düşünüyorum. Eşim 'silah sesi geldi' dedi. Karan’ın arkasından kan geliyor, kan fışkırıyor. Havuz kanlar içindeydi. Öbür oğlum ‘baba havuz kan içinde' deyince Karan’ı havuzdan aldık. Eşim hemen benim önüme koydu. Ben silahı kabul edemedim.
Beynim o an kabul etmedi. Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum. Belki havuzun kenarında bir taşa değmiştir, bir yarık vardır diye düşündüm. Kanı temizleyince bir şey göremedim. Bir havlu aldım kanı temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm. Ben o deliği görünce hayatım durdu diyebilirim. Böyle bir şeyi beynim ve vücudum kabul edemedi. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşun, benim çocuğumun sırtına saplandı.”
Naz Aydınlısoy, “Karan’ın sürekli söylediği şey, “Anne ben hırsız mıydım? Ben kötü müydüm ki bana birisi silahla ateş etti diyor. Ben bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Şüphelinin annesinin de babasının da bu konuda gerekli cezasını almasını istiyoruz. Yaşadığımız fiziken ve psikolojik olarak yaşadığımız durumu ne zaman atlatabiliriz hiç bilmiyorum. Evde yatarken bile anne birisi gelip bize silahla ateş eder mi diyorlar. Büyük bir travma. Bunlar çocuktur unuturlar bilmiyorum ama şu an biz bunu yaşıyoruz." dedi.
Önlerinde çok riskli bir ameliyatların olduğunu da söyleyen anne, hukuken ve tıbben ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
"Ben çocuğumu ameliyat odasına gönderdiğimde nasıl nefes alacağım onu düşünüyorum. Nasıl onu orada yalnız bırakacağım onu düşünüyorum. Umarım en azından ameliyatınız iyi geçer. Çok üzgünüm. Canım yandı. Bir annenin bence en canı yanacağı yer bence evladından canı yanar. Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı. Yavruma gerçekten gelmesi çok canım yakıyor.”
“ÜÇ EL SİLAH SESİ GELDİ…”
Cenk Aydınlısoy “Çocuklar havuza girdiler. Biz çocuklarımızı gözümüzden sakınan insanlarız. Çocuklara bakarken sohbet ediyorduk. Hiç gözümüzden ayırmıyorduk. O sırada çok şiddetli bir şekilde üç el silah sesi geldi. Bir baktım Karan’ın arkasından kan fışkırıyor. O anı gördüm.” dedi.
“ÖZÜR DİLEDİLER AMA BÖYLE BİR ŞEYİN NE ÖZRÜ OLUR NE GEÇMİŞ OLSUNU OLUR”
Baba Aydınlısoy, “Yapılan soruşturmaya göre bu mermi nereden geliyor. Yandaki villada oturan 17 yaşındaki şahıs babasının ruhsatlı profesyonel dürbünlü havalı tüfeğini alıyor ve o gün atış yapıyor. Şu anda Çorlu cezaevinde tutuklu ama tabii ki biz hem ailenin de ceza almasını istiyoruz. Çünkü böyle bir silah ailenin sorumluluğunda olmalı, bunu eve koydularsa saklamaları lazım. Onun eline geçmemesi lazım. En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.” diyerek tepkisini dile getirdi.
Acılı baba karşı tarafın kendilerinden özür dilemek için görüşme talep ettiğini, “Böyle şeyin özrü olmaz.” diyerek bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.