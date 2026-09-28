53 yıldır hiçbir parçası değişmedi: Alparslan Türkeş'in klasik otomobili yıllar sonra ortaya çıktı
28.09.2026 12:49
Erzurum'da Chevrolet Caprice Classic, 53 yaşında olmasına rağmen orijinalliğini koruyor. Araç bugün beşinci sahibinde. Klasik otomobilin ilk sahibi ise MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş.
Erzurum'da Haluk Ertek'in isimli vatandaşın sahibi olduğu 53 yaşındaki Chevrolet Caprice Classic, ilk günkü orijinalliğini koruyor.
Söz konusu araç, bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş tarafından da kullanılmıştı.
Araçta bugüne kadar değişen hiçbir parça bulunmazken, 1973 model V8 motorlu Chevrolet Caprice Classic, direksiz ve otomatik vites özelliğiyle de dikkat çekiyor.
2018 yılında Haluk Ertek’in sahibi olduğu araç, geçmişten günümüze orijinal yapısıyla muhafaza ediliyor.
Aracın ilk sahibinin Alparslan Türkeş olduğu bilgisiyle birlikte, Türkeş tarafından şahsi araç ya da makam aracı olarak kullanılıp kullanılmadığına ilişkin detaylı bilgi bulunmuyor.
"ARABAYI SATMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"
İnsanların aracına olan ilgisine de değinen Ertek, "Trafiğe çıktığımda fotoğraf çektirmek isteyenler, hatta düğün arabası olarak talep edenler bile oluyor. Arabayı satmak gibi bir niyetim yok. Çocuklarım da bu arabada büyüdü, nasip olursa benden onlara bir hatıra ve aile yadigârı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.