53 yıldır hiçbir parçası değişmedi: Alparslan Türkeş'in klasik otomobili yıllar sonra ortaya çıktı

İnsanların aracına olan ilgisine de değinen Ertek, "Trafiğe çıktığımda fotoğraf çektirmek isteyenler, hatta düğün arabası olarak talep edenler bile oluyor. Arabayı satmak gibi bir niyetim yok. Çocuklarım da bu arabada büyüdü, nasip olursa benden onlara bir hatıra ve aile yadigârı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.