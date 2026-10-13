58 yerinden bıçaklanan fenomenin adalet çağrısı. "Öldürmek kastım yoktu" dedi, dava bozuldu
13.10.2026 08:27
Eski eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu adalet çağrısında bulundu. Hükümlü kocanın cezada indirim talebiyle karar Yargıtay tarafından bozuldu. Dava 5 Kasım'da görülecek.
Üsküdar'da 2023 yılında yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu, eski eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğramış ve 58 yerinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Olayın yaşandığı gün saldırgan Yıldırım’ın kendisine “Öleceksin” dediğini anlatan Veziroğlu, “Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. ‘Öleceksin’ dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, ‘Bu seni kurtarmayacak’ dedi. Her yerimi bıçakladı.” diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı.
Aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verip hayata tutunmaya çalışan Veziroğlu, şu günlerde adalet çağrısında bulunuyor.
İNDİRİM TALEBİNDE BULUNDU
Olayın ardından Yıldırım, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 3 yıl sonra sanık indirim talebinde bulundu.
Sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından Yargıtay 26 hapis cezasını bozdu.
Dosya üst mahkemeye taşındı ve davanın yeniden görüşmesine karar verildi.
Veziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Kasım'da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için çağrıda bulundu.
"ŞANSA HAYATTA YAŞIYORSUN"
Çağrısında yaşadığı dehşete de değinen Veziroğlu, doktorların kendisine "Şansa yaşıyorsun" dediğini dile getirip karara tepki gösterdi.
Veziroğlu, davanın bozulmasına ilişkin Yargıtay'ın gerekçelerini şöyle sıraladı:
"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."
Sanığın önceden ev sahibine "Biz kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin." gibi söylemleri olduğunu ifade eden Veziroğlu, "Bunun zeminin hazırlanması bile kasti olarak yaptığının göstergesi. Bu kararı çok yanlış bulunuyorum ve düzeltilmesini istiyorum." dedi.
“EN FAZLA UZAKLAŞTIRMA ALIRIM”
Saldırıya uğradığı dönemde boşanmak istediğini söyledikten sonra da defalarca tehditlere maruz kaldığını anlatan Veziroğlu, saldırganın kendisine “En fazla uzaklaştırma alırım.” dediğini açıklamıştı.
“Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemin ve babamın hayatta olmasını kıskandı, parlayan bir insan olmamı kıskandı. İnsanlar tarafından sevilmemi kıskandı. Benim var olmamı kıskandı.”
SANIK DURUŞMADA NE DEMİŞTİ?
2024 yılında hakim karşısına çıkan Yıldırım, savunma yapıp iddialarını şöyle sıralamıştı:
"Sabah eşimle beraber kalktık. Kahvaltı hazırladık. Aramızda tartışma başladı. 'Senden çocuk yapmak istemiyorum' dedi. Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi' dedim. 'Hayır değildi' dedi. Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. İlk o bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112’yi aramam. 1 buçuk yıldır evliyiz. Daha önce de tartışmalarız oldu. Evlendikten sonra hamile kaldıktan sonra 'Sen çocuğa sevinmedin boşanmak istiyorum' dedi. 'Çocuk senden değildi, ben aldırdım' dedi."