58 yerinden bıçaklanan fenomenin adalet çağrısı. "Öldürmek kastım yoktu" dedi, dava bozuldu

Saldırıya uğradığı dönemde boşanmak istediğini söyledikten sonra da defalarca tehditlere maruz kaldığını anlatan Veziroğlu, saldırganın kendisine “En fazla uzaklaştırma alırım.” dediğini açıklamıştı.

“Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemin ve babamın hayatta olmasını kıskandı, parlayan bir insan olmamı kıskandı. İnsanlar tarafından sevilmemi kıskandı. Benim var olmamı kıskandı.”

SANIK DURUŞMADA NE DEMİŞTİ?

2024 yılında hakim karşısına çıkan Yıldırım, savunma yapıp iddialarını şöyle sıralamıştı:

"Sabah eşimle beraber kalktık. Kahvaltı hazırladık. Aramızda tartışma başladı. 'Senden çocuk yapmak istemiyorum' dedi. Daha önce de kürtaj olmuştu. Bu durumu hazmedemedim. Ağzına geleni söyledi bana. 'Aldırdığın çocuk benden değil miydi' dedim. 'Hayır değildi' dedi. Kahvaltıyı hazırladığımız bıçağı aldım. Hala bana bir şeyler söylüyordu. İlk o bıçağı elimden almaya çalışırken benim parmaklarım kesildi. Boğazımı sıktı. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Ben isteyerek yapsam 112’yi aramam. 1 buçuk yıldır evliyiz. Daha önce de tartışmalarız oldu. Evlendikten sonra hamile kaldıktan sonra 'Sen çocuğa sevinmedin boşanmak istiyorum' dedi. 'Çocuk senden değildi, ben aldırdım' dedi."