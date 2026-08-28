610 gramlık Rüzgar bebeğe yatak başında kalp ameliyatı

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde PDA sorunuyla sık karşılaşıldığını söyledi. Öncelikle ilaç tedavisi uygulandığını belirten Prof. Dr. Karaci, ilaçla kapanmayan damarın cerrahi olarak kapatılması gerektiğini ifade etti. Bu tür bebeklerin başka merkezlere sevkinin riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Karaci, “Erken doğan küçük bebeklerin bu tür ameliyatları, hastane şartları müsaitse bulundukları merkezde yapılabiliyor. Ordu’da da böyle bir bebeğimiz vardı. Hastane şartlarının uygun olduğunu değerlendirdik ve buraya geldik. Çocuğun damarını başarılı şekilde kapattık. Kontrol ekosu da iyi çıktı. Operasyon güzel geçti. İnşallah çocuk bundan sonra hızlı bir şekilde büyüyecek.” dedi.

Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki bebeğin ameliyatının hassas olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaci, “Çocuğun küçük olması işi zorlaştırıyor. 600 gramlık bir bebeğe dokunsanız dahi enfeksiyon açısından çok dikkatli olmak gerekiyor. Ameliyatı güzel oldu, inşallah bundan sonra hızlıca büyüyecek ve gelişecektir” diye konuştu.