7 yıllık esarette mutlu son. Türkiye'nin konuştuğu çocuk annesi ile birlikte Almanya'da
12.05.2026 10:57
Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve 7 yıl sonra bulunan çocuk, annesi ile birlikte Almanya'ya gitti. Yeni evinde görüntülenen çocuğun kendisi için hazırlanan odadaki eşyaları ve oyuncaklarını merakla incelediği görüldü.
Bursa'da 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla bulunan sekiz yaşındaki çocuk, Almanya'ya gitti.
Bundan sonraki yaşamını, annesi ve 6 Nisan’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi E.Z. ile birlikte Almanya’da sürdürecek olan çocuk, bu ülkedeki evinde ilk kez görüntülendi.
Havaalanında anneannesi tarafından karşılandığı bildirilen çocuk, annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayacağı evine gitti.
Bahçede bir süre dolaşıp etrafı inceleyen çocuk, üşüdüğünü söyleyip eve girerken evin kapısının etrafının balonlar ve Almanca "Evine hoş geldin" yazan pankartla süslendiği görüldü.
ODASINDAKİ EŞYALARI VE OYUNCAKLARINI MERAKLA İNCELEDİ
İçeri girer girmez şömine olup olmadığını soran ve annesi ile birlikte evde dolaşan küçük çocuk, kız kardeşi ile paylaşacağı odasını da inceleyip ranzanın alt katında kendisi için hazırlanan yatağın üstündeki oyuncaklarıyla oynadı.
27 Nisan’da geçici koruma altında tutulduğu Bursa Çocuk Evleri’nde ilkokula başlayan çocuk, okuma-yazmayı da Almanya'da başlayacağı okulda öğrenecek ve Almanca eğitim görecek.
NE OLMUŞTU?
Almanya vatandaşı Rebecca S. (31), 2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla, çocuğunun babası Umut K.'nın (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.'ye (60) ait eve gelmişti. Bir süre sonra Rebecca S.'nin erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği, kendisinin ise bunu kabul etmediği aktarılmıştı.
Daha sonra anne Rebecca S, oğlu N.S.'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuştu. Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kurulmuştu.
Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, çocuğu R.M.'ye ait evde bulmuştu.
N.S.'nin devlet korumasına alındığı olayla ilgili babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Bu arada çocuğun babası Umut K.'nın ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti.