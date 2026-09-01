72 milyon liralık altını eliyle dolandırıcılara teslim etti. Firari şüpheli yakalandı
01.09.2026 15:00
İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı adamın, bin 758 adet cumhuriyet altınını alan zanlılardan biri Şanlıurfa'da yakalandı.
İstanbul'daki milyonluk dolandırıcılık olayının zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş’ta meydana geldi. Emekli Dinçer K. (83), iddialara göre kendisini arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi.
Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, emniyete giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A., 29 Haziran’da İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
FİRARİ ŞÜPHELİ BİR AY SONRA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında "atıcı" konumundaki Ahmet K. da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.