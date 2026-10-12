8 gündür kayıp olarak aranıyordu: Ağaçlık alanda ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan’ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu.

Aslan’ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Diğer yandan Yusuf Muhammet Aslan’ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markete geldiği anlar görülüyor. Aslan'ın alışveriş sonrası marketten çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.