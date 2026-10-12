8 gündür kayıp olarak aranıyordu: Ağaçlık alanda ölü bulundu
12.10.2026 11:32
Sarıyer'de 8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki genç, ağaçlık alanda ölü bulundu. Gencin kaybolmadan önce markette alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Sarıyer'de 8 gündür kendisinden haber alınamayan Yusuf Muhammet Aslan (19), ağaçlık alanda ölü bulundu. Aslan'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan, Aslan'ın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, genç adamın bir marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktığı görülüyor.
Olay, 7 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi'nde yaşandı. Ağaçlık alanda bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerine gelen Ömer Faruk A. (20), hayatını kaybeden kişinin kardeşi Yusuf Muhammet Aslan olduğunu belirtti.
8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Polis ekiplerinin görüştüğü Ömer Faruk A., kardeşi için 29 Eylül’de kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti. Aslan’ın, kayıp başvurusundan 8 gün sonra ölü bulunduğu öğrenildi.
Ağabeyi, kardeşinin kıskançlık nedeniyle kuruntular yaşadığını ve bu nedenle kendisine zarar vermiş olabileceğini söyledi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, Aslan’ın bulunduğu ağaçlık alanda ve cenazesinde incelemelerde bulundu.
Aslan’ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Diğer yandan Yusuf Muhammet Aslan’ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aslan’ın bir markete geldiği anlar görülüyor. Aslan'ın alışveriş sonrası marketten çıktığı anlar da görüntülerde yer alıyor.