Adana'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Adana Kurban Bayramı namaz vakti
26.05.2026 14:59
Güneşin ve sıcaklığın kalbi, samimi insanların şehri Adana'da mübarek Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı, Adana genelinde yaşayan binlerce mümin, bayramın bereketini paylaşmak ve bayram sevincini yaşamak için camilere akın edecek. Kurban kesim ibadeti öncesinde bayram namazını eda edecek olan Adanalı vatandaşlar, arama motorlarında şimdiden "Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, Adana'da bayram namazı saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Adana Kurban Bayramı namaz saati verisini resmen paylaştı. İşte heybetli Sabancı Merkez Camii'nden tarihi Ulu Camii'ne, merkezden en uzak ilçelere kadar Adana'da bayram namazının kılınacağı saat.
2026 ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın coğrafi konum ve güneşin doğuş vaktine göre yaptığı hesaplamalara göre, Adana'da 2026 Kurban Bayramı namazı saat 05.55 olarak belirlendi.
Adana genelindeki tüm merkezi, tarihi ve mahalle camilerinde, belirtilen bu saat itibarıyla bayram namazının ilk tekbiri alınacak ve cemaatle birlikte saf tutulacaktır. Camilerde ve özellikle büyük merkez camilerinde oluşabilecek yoğunluk ihtimaline karşı, vatandaşlarımızın namaz vaktinden en az 15-20 dakika önce camilerde hazır bulunması gerekiyor.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle bayram namazının getiriliş sırası ve fazladan alınan tekbirleri karıştırılabilmektedir. Niyet edip imama uyduktan sonra namaz şu sırayla eda edilir:
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek niyet edilir ve "Allâhü ekber" denilerek eller bağlanır.
Cemaat içinden sessizce Sübhaneke duasını okur.
Ardından imamla birlikte eller kulak hizasına kaldırılarak peş peşe 3 defa ilave (zaid) tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek hizasında bağlanır.
İmam içinden Fatiha ve zammı sure okur, ardından rüku ve secdeye gidilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
İkinci rekata kalkıldığında imam önce Fatiha ve zammı sureyi sesli olarak okur.
Rükuya gitmeden önce eller bağlanmadan yine 3 defa peş peşe tekbir getirilir ve eller her defasında yanlara bırakılır.
4. tekbirde ise eller kaldırılmadan doğrudan rükuya eğilinir.
Secdelerin ardından oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunarak selâm verilir.
Namazın bitişiyle birlikte imam minbere çıkarak Bayram Hutbesi'ni irat eder. Hutbeyi dinlemek sünnettir ve namazın manevi huşusunu tamamlar.