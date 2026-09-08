Adana'da sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi içerisinde 2 çocuk iddiaya göre pazarcıların sebze ve meyve kasalarının bulunduğu meydanda oyun oynarken yangına neden oldu. Alevleri fark eden çocuklar, bölgeden uzaklaştı.