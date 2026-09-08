Adana'da sebze halinde çıkan yangın söndürüldü
08.09.2026 17:12
Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde, çocukların oyun oynarkan neden olduğu öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi içerisinde 2 çocuk iddiaya göre pazarcıların sebze ve meyve kasalarının bulunduğu meydanda oyun oynarken yangına neden oldu. Alevleri fark eden çocuklar, bölgeden uzaklaştı.
Plastik kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevleri gören hal esnafı, tedbir amacıyla alandaki araçları uzaklaştırdı. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yükselen dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.