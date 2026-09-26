Adanalıları uyutmayan ses: Popülasyonu arttı, çıkardığı sesle uyutmuyor
26.09.2026 12:12
Son Güncelleme: 26.09.2026 12:15
Adana'da iklim değişikliği ve bakımsız parklar ile boş araziler nedeniyle cırcır böceğinin popülasyonu arttı. Vatandaşlar, gece yoğunlaşan sesler nedeniyle uyuyamadıklarını söylüyor.
Adana'da çevre kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle cırcır böceklerinin popülasyonu arttı.
Yaklaşık 100 desibel sese sahip olduğu belirtilen cırcır böceğinin çıkardığı ses, vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Uzmanlar ise popülasyon artışında iklim şartları ve kentleşmenin etkili olduğunu belirtti.
Vatandaşlardan Erol Ongun ise akşamları balkonlarda oturamadıklarını anlatarak, "Cırcır böceklerinin sesinden rahatsız oluyoruz, uçuyor, geliyor ve korkutuyor. Rahatsızlığımız var, ondan şikayetimiz var." diye konuştu.
Belediyenin bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyleyen Ongun, "Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz. Şimdiye kadar belediyeden hiçbir destek görmedik. Normalde geliyorlar, bodrumlara bir ilaç sıkıyorlar ve gidiyorlar." ifadelerini kullandı.
Adana'da yaşayan Sevim Kaya isimli vatandaş ise "Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz. Çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama yapılmasını istiyoruz." dedi.
Hatice Yılmaz ise cırcır böcekleri ile en çok balkonlarda karşılaştıklarını belirterek, "Mahallemizde biraz bakım ve temizlik istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri almalı, tarlaları ilaçlatmalı, yakılan tarlaları ilaçlatmalı." şeklinde konuştu.
"SESLER BU YIL DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKTİ"
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Entomoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Rifat Ulusoy ise konuyla yazılı bir açıklama yaptı.
"Ağustos böceklerinin özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayı boyunca çıkardıkları sesleri dinledik. Yaz sonu ve Eylül başında ortaya çıkan, kışlaklara çekilmeye çalışan ve eş arayan cırcır böceklerinin sesleri de bunlara eklendi." diyen Ulusoy, şöyle devam etti:
"- Böylece yaklaşık 2,5 aylık süreçte bu böceklerin sesleri daha yoğun şekilde duyulmaya başladı ve daha önce fazla dikkat çekmeyen sesler, bu yıl herkesin fark ettiği bir duruma dönüştü.
- Kentleşmeyle birlikte oluşan boş araziler, bakımsız parklar, yol kenarlarındaki çalılık alanlar ve yeşil kuşaklar da cırcır böcekleri için uygun yaşam alanları oluşturuyor. Ayrıca doğal düşmanlarının azalması ve şehir ışıklarının bu böcekleri yerleşim alanlarına yönlendirmesi, insanların sesleri daha fazla duymasına neden olabiliyor."