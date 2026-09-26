Adanalıları uyutmayan ses: Popülasyonu arttı, çıkardığı sesle uyutmuyor

Vatandaşlardan Erol Ongun ise akşamları balkonlarda oturamadıklarını anlatarak, "Cırcır böceklerinin sesinden rahatsız oluyoruz, uçuyor, geliyor ve korkutuyor. Rahatsızlığımız var, ondan şikayetimiz var." diye konuştu.

Belediyenin bu konuda çalışma yapması gerektiğini söyleyen Ongun, "Her vatandaş gibi rahat bir akşam geçirmeyi istiyoruz. Şimdiye kadar belediyeden hiçbir destek görmedik. Normalde geliyorlar, bodrumlara bir ilaç sıkıyorlar ve gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Adana'da yaşayan Sevim Kaya isimli vatandaş ise "Yüksek katlarda bile sesi fark ediyoruz. Çalışma yapıldığını zannetmiyorum ama yapılmasını istiyoruz." dedi.

Hatice Yılmaz ise cırcır böcekleri ile en çok balkonlarda karşılaştıklarını belirterek, "Mahallemizde biraz bakım ve temizlik istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri almalı, tarlaları ilaçlatmalı, yakılan tarlaları ilaçlatmalı." şeklinde konuştu.