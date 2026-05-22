Adliyede güvenlik alarmı: Hastaneden taburcu edilen saldırgan tutuklandı

Emniyet güçleri, öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti.

Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu.

Saldırgan Altan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polislerden Tütüncüler Çorlu'da, Koç ise Van'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi.