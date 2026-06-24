Adliyeye kalem görünümlü silahla girmeye çalıştı: Çantasından neşter ve biber gazı çıktı

İstanbul'da 66 yaşındaki zanlı, yanındaki cephanelikle adliyeye girmeye çalıştı.

Kalem şeklindeki silah için "Hediye geldi." diyen zanlı, biber gazını ise "Korunmak için taşıyorum." dedi. Tutuklanan şüphelinin üzerinden bir de neşter çıktı.