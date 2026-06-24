Adliyeye kalem görünümlü silahla girmeye çalıştı: Çantasından neşter ve biber gazı çıktı

24.06.2026 13:50

DHA

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İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki şüphelinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ele geçirildi. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlenirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye kalem görünümlü silahla girmeye çalıştı: Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
DHA

İstanbul'da 66 yaşındaki zanlı, yanındaki cephanelikle adliyeye girmeye çalıştı.

 

Kalem şeklindeki silah için "Hediye geldi." diyen zanlı, biber gazını ise "Korunmak için taşıyorum." dedi. Tutuklanan şüphelinin üzerinden bir de neşter çıktı.

Adliyeye kalem görünümlü silahla girmeye çalıştı: Çantasından neşter ve biber gazı çıktı 1
DHA

Olay 22 Haziran Pazartesi Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi.

 

Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheli, elindeki çantayı X-ray cihazına koydu.

 

Çanta, cihazdan geçerken alarm verdi. Şüpheli panikledi.

Adliyeye kalem görünümlü silahla girmeye çalıştı: Çantasından neşter ve biber gazı çıktı 2
DHA

Polislerin yaptığı aramada çantadan 1 kalem görünümlü silah, 1 neşter, 4 neşter başlığı ve bir de biber gazı çıktı.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

 

 

Şüphelinin adliyeye suikast için mi geldiği ise araştırılıyor.