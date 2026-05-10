Afrika'dan geliyor, 10 gün sürecek
10.05.2026 05:17
Son Güncelleme: 10.05.2026 05:24
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, yurdun büyük bölümünde yeni haftada sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl tozu 10 gün boyunca tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın batı, Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.
Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan yurt genelinde 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı etkili olacak.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye geneli ve Akdeniz Havzası'nda etkili olacağını ifade etti.
Toros, "İstanbul da çöl tozunun batıdan gelmesi sebebiyle öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde hava kalitesinde düşüşe yol açacak. Çöl tozunun 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yurdu terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 11/24 derece.
- İstanbul 14/22 derece.
- Denizli 13/29 derece.
- İzmir 16/28 derece.
- Adana 15/29 derece.
- Ankara 10/21 derece.
- Samsun 13/20 derece.
- Erzurum 3/17 derece.
- Malatya 11/24 derece.
- Kars 3/18 derece.
- Diyarbakır 11/25derece.
- Şanlıurfa 17/29 derece.