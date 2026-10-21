Afyonkarahisar'da kafa kafaya facia: 4 ölü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.

Kaza, Emirdağ-Yunak karayolu Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.