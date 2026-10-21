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Afyonkarahisar'da kafa kafaya facia: 4 ölü

21.10.2026 10:14

İHA

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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da kafa kafaya facia: 4 ölü
IHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.

 

Kaza, Emirdağ-Yunak karayolu Hisar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 1
IHA

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

 

Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

 

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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