Ağacın dalını kestiği için amcasını öldürdü, kayıplara karıştı
12.08.2026 06:29
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle çıkan tartışmada yeğeni tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen 46 yaşındaki M. Çam ile amcası 73 yaşındaki İbrahim Çam arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. Çam, tabancayla amcasına ateş etti.
Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülmek istendi. Ancak yaşlı adam, yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Amcasını öldüren gurbetçi M. Çam, olaydan sonra kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.