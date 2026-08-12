Ağacın dalını kestiği için amcasını öldürdü, kayıplara karıştı

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen 46 yaşındaki M. Çam ile amcası 73 yaşındaki İbrahim Çam arasında, ayva ağacının bir dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. Çam, tabancayla amcasına ateş etti.