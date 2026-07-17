AHBAP soruşturması. 210 milyon bağış geldi, tek kuruş kayda geçirilmedi
17.07.2026 04:43
Son Güncelleme: 17.07.2026 04:54
AHBAP Derneği soruşturmasında dosyaya giren MASAK raporuna göre 2 yılda yurtdışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Tutuklu sayısı 18 oldu.
AHBAP Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığıydı. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurtdışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı ancak bu paraların tek kuruşunun dahi kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.
Soruşturmada 4 kişinin daha tutuklanmasıyla, toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
“Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarının yöneltildiği Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturma bu paralarının kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleri ile mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor.
Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'yla ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleri ile taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Haluk Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü.
Diğer taraftan Haluk Levent'in, iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan, ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi.
Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerlerin parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketini 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde "Beni kandırdı" dedi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurt ise Levent'e evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira kaptırdığını iddia etti. İfadesinde "Borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim" dedi.
Soruşturmada tutuklanan isimlerden avukat Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon dolar borç verdiğini ve ünlü sanatçının sürekli sağlığıyla ilgili acıma hissi uyandıran hikayeler anlattığını ileri sürdü.
HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ VE 125 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ
İkinci dalga soruşturmanın şüphelileri arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in adı geçiyor.
Berkant Acil, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen ay tutuklanmıştı.
Acil, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanıyor. Levent'in kardeşinin maliyetleri yüksek gösteren sahte faturalar kullandığı öne sürülüyor.
Berkant Acil ile Ahbap Derneği'nin ilişkisi ise 125 milyon liralık bir para transferine dayandırılıyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı üzerinden Acil'in hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.
Söz konusu transferde bu paraların “organizasyon bedeli” adı altında dört şirkete aktarıldığı öne sürülürken, dün bu şirketlere kayyum atanması kararlaştırılmıştı.