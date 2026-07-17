AHBAP soruşturması. 210 milyon bağış geldi, tek kuruş kayda geçirilmedi

İkinci dalga soruşturmanın şüphelileri arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in adı geçiyor.

Berkant Acil, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen ay tutuklanmıştı.

Acil, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanıyor. Levent'in kardeşinin maliyetleri yüksek gösteren sahte faturalar kullandığı öne sürülüyor.

Berkant Acil ile Ahbap Derneği'nin ilişkisi ise 125 milyon liralık bir para transferine dayandırılıyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı üzerinden Acil'in hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.

Söz konusu transferde bu paraların “organizasyon bedeli” adı altında dört şirkete aktarıldığı öne sürülürken, dün bu şirketlere kayyum atanması kararlaştırılmıştı.