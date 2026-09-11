AKINCI TİHA'dan tam isabet: İHA-300 ile 250 kilometre uzaktan vurdu
11.09.2026 13:11
Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA-300 süpersonik füze ile 250 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurdu.
Milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI TİHA, operasyonel yeteneklerini geliştirmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda Sinop açıklarında yeni bir test yapıldı.
Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği İHA-300 süpersonik balistik füze ile 250 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu.
250 KİLOMETREDEN TAM İSABET
Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasına hareket etti.
Sinop açıklarında gerçekleşen testte deniz üzerindeki hedef, AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 mühimmatı tarafından tam isabetle vuruldu.
Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından AKINCI, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.
SÜPERSONİK FÜZELERİN AKINCI'YA ENTEGRASYONU
Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı. İHA-300 füzesinin de başarı entegrasyonu ile AKINCI'nın uzun menzilli ve yüksek etkili taarruz kapasitesi yeni bir seviyeye taşındı.
Farklı görev ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli mühimmatları hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabilen AKINCI, sahip olduğu geniş milli mühimmat yelpazesiyle stratejik görev kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.