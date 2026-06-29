Alaçatı'da dudak uçuklatan hesap: Tam 870 bin lira!

Söz konusu adisyonda toplam tutarın 870 bin 150 lira olduğu görülüyor.

Hesabın ayrıntılarında bu tutarın büyük bölümünün alkollü içki olduğu yer alıyor.

Alkollü içki tutarının 851 bin 800 lira olduğu görülen adisyonda, tereyağlı karides için bin 850, levrek için iki bin 50, bonfile lokum için 2 bin 450 lira tutar belirlendiği görüldü.