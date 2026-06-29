Alaçatı'da dudak uçuklatan hesap: Tam 870 bin lira!
29.06.2026 12:06
Alaçatı'da bir eğlence mekanında geldiği iddia edilen 870 bin liralık hesap sosyal medyada gündem oldu.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bir eğlence mekanında gelen hesap sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Sosyal medyada paylaşılan adisyon, iddiaya göre 27 Haziran günü Alaçatı'daki bir mekanda kesildi.
870 BİN 150 LİRA HESAP GELDİ
Söz konusu adisyonda toplam tutarın 870 bin 150 lira olduğu görülüyor.
Hesabın ayrıntılarında bu tutarın büyük bölümünün alkollü içki olduğu yer alıyor.
Alkollü içki tutarının 851 bin 800 lira olduğu görülen adisyonda, tereyağlı karides için bin 850, levrek için iki bin 50, bonfile lokum için 2 bin 450 lira tutar belirlendiği görüldü.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ
Adisyon sosyal medyada kullanıcılarını ise ikiye böldü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları lüks eğlence mekanlarında gelen bu tarzdaki hesapların şaşırtıcı olmadığını savundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu fiyatların fahiş olduğunu belirterek yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.