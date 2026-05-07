Alçak irtifadaki hedefleri avlıyor. MKE'den drone tehdidine karşı ENFAL-17

Son dönemlerin en önemli tehditlerinden birisinin insansız hava araçları ve dronlar olduğunu belirten MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, bu tip tehditlere karşı tehditle paralel olarak tedbir geliştirme ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Keleş, tedbir geliştirme kapsamında TOLGA YHSS'yi geliştirdiklerini dile getirerek, "TOLGA sistemi radarlardan aldığı görüntüleri yapay zeka destekli komuta kontrol sistemine aktarmak suretiyle, burada hem işin soft-kill tarafında jammerlarla devre dışı bırakma, ondan sonra hard-kill tarafında namlulu silahlarla 12, 20, 35 milimetrelik silahlarla ve bunlarda sırf dronlara özel geliştirilen mühimmatlar kullanmak suretiyle bertaraf edilmesi konusu." dedi.

Bunların yeterli olmadığını vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Bunu takviye etmek maksadıyla 3 yeni sistem daha ekleniyor TOLGA'ya. Bunlardan biri lazerle dronları imha edecek, lazer hava savunma sistemi. Bir diğeri mikrodalga. Onun testleri yetişmediği için buraya getiremedik ama fuardan hemen sonra testleri devam ediyor olacak. Mikrodalga, belli bir mesafeye yaklaşmış olan, mikrodalganın gücünün yettiği alana girmiş olan dronların yakılması şeklinde.

- Özellikle sürü saldırıları için çok ciddi bir tedbir o. Bir diğeri de ENFAL-17. ENFAL-17 bir roket sistemi. Özellikle Şahid benzeri dronlara, 30 bin feete kadar etkili olduğu için sadece Şahid benzeri dronlar da değil, aynı zamanda 30 bin feetin altında gelen her türlü tehdit, buna stand-off mühimmatı, taarruz helikopterlerini de ekleyebiliriz veya çok alçak irtifa gelen insanlı hava tehditlerini ekleyebiliriz. Bütün bu tehditlere karşı tedbir olmak üzere geliştirdiğimiz bir sistem."