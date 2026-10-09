Alev alan otomobile kola dökerek müdahale etti
09.10.2026 11:01
Kağıthane’de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü aracının yanışını gözyaşlarıyla izlerken, çevredekiler yangına kola şişesi ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Kağıthane’de otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında araç alev alev yandı.
Alevlere kimi yangın söndürme tüpüyle kimiyse kola şişesiyle müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İmrahor Caddesi Bomonti-Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü, aracını sağ şeride çekerek araçtan indi.
Yangının büyümesiyle tüm araç alev alev yandı.
KOLA ŞİŞESİYLE YARDIMA KOŞTU
Aracın yandığını görenler yardıma koştu. Kimi yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken kimi de kola şişesiyle yangını söndürmeye çalıştı
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARACININ YANMASINI İZLEDİ
Gözyaşları içinde aracının yandığını gören sürücü ve arkadaşı, bir yandan itfaiyeyi ararken bir yandan da kasko yapmaya çalıştı.