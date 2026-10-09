Alev alan otomobile kola dökerek müdahale etti

Kağıthane’de otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında araç alev alev yandı.

Alevlere kimi yangın söndürme tüpüyle kimiyse kola şişesiyle müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İmrahor Caddesi Bomonti-Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücü, aracını sağ şeride çekerek araçtan indi.

Yangının büyümesiyle tüm araç alev alev yandı.