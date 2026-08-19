Alparslan Kuytul kimdir?
19.08.2026 07:16
Son Güncelleme: 19.08.2026 07:34
Bu sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Alparslan Kuytul, kamuoyunda Furkan Vakfı’nın kurucusu olduktan sonra tanınmaya başladı.
1965 Adana doğumlu olan Kuytul, kendi kişisel internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.
Daha sonra Mısır'a gitti ve 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu.
Kuytul, 1988’de Kardeşler Kitabevi'ni kurdu; 1994'te ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi. Alparslan Kuytul’un eşi de Semra Kuytul da vakfın önde gelen isimlerin arasında gösteriliyor.
DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI
30 Ocak 2018'de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Kuytul ve dört kişi, soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018'de tutuklanmıştı.
Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Kuytul, 24 Ocak 2019'da tahliye edilmiş ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.
Kuytul, daha sonra hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla yürütülen ayrı davada 2020 yılında beraat etti.
2022'DE BİR KEZ DAHA TUTUKLANDI
Kuytul, Mayıs 2022'de ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Kuytul suçlamaları reddetti.
Bu dosyada tutuklu yargılanan Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında kaçırma olayıyla ilgisi bulunmadığını ve kimseye böyle bir talimat vermediğini söyledi.