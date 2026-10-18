Amerikalı damada Burdur'da Yörük düğünü
18.10.2026 11:00
Son Güncelleme: 18.10.2026 11:10
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir koşu yarışında tanışan Burdurlu Fatoş Eryurt ile ABD'li Benny Brikman, Burdur'da evlendi. Çiftin düğününde ABD'li misafirler de davul zurna eşliğinde oynadı.
Yaklaşık 6 yıl önce eğitim ve iş imkanları için ABD'ye giden Burdurlu Fatoş Eryurt, katıldığı bir koşu organizasyonunda Amerikalı Benny Brikman ile tanıştı. Bir süre sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, düğün için Eryurt'un memleketi Gölhisar'ı tercih etti.
Evlilik sürecinde kız isteme merasimi sosyal medya üzerinden gerçekleştiren çift, Fatoş Eryurt'un babası İsa Eryurt'un, kızını vermek için Yörük geleneklerine uygun bir düğün yapılmasını şart koştu. Amerikalı damat ve ailesi de bu isteği kabul ederek düğünün Gölhisar'da geleneklere uygun şekilde yapılmasına karar verdi.
Gölhisar'da düzenlenen düğün, davul zurna ve Yörük ezgileri eşliğinde gerçekleştirildi. ABD'den gelen damadın iş arkadaşları ve komşuları da düğüne katılırken, Amerikalı misafirler yöresel oyunlara eşlik etti.
Türk yemeklerini ve yöre kültürünü yakından tanıma fırsatı bulan misafirler, düğünde renkli görüntüler oluşturdu.
"AİLEMİ İLK ARAYIP SÖYLEDİĞİMDE ÇOK ŞAŞIRDILAR"
Yaklaşık 6 yıl önce ABD'ye taşındığını belirten gelin Fatoş Eryurt, “Öğrenci olarak gitmiştim. Orada okulumu okuduktan sonra iş buldum derken hayatım orada şekillendi. Daha sonrasında eşim ile tanıştım. 2 yıl öncesinde tanıştık. Daha sonraki süreçte de evlenmeye karar verdik. Tabii ki de ben ailemi ikna etmek zorundaydım. Ailemi ilk arayıp söylediğimde çok fazla saşırdılar. Sonrasında ise bize çok fazla destek oldular. Bazı olumsuzluklar da olsa da sonundan her şey ayarlandı." dedi.
"BURADA DA BİR DÜĞÜN OLMASINI İSTEDİK"
Gelinin babası İsa Eryurt ise kızının 2019 yılında Amerika'ya gittiğini ifade ederek şöyle konuştu:
“Orada okulunu okuduktan sonra da iş bularak kalmaya devam etti. 2025 yılında kızım, Benny ile tanıştığını ve onunla arkadaş olduğunu söyledi. Daha sonrasında bu arkadaşlıklarının evlenme aşamasına geldiğini söyledi. Biz ilk başta şaşırdık ve böyle bir şey beklemiyorduk.
Daha sonraki süreçte de biz çocuklarımıza karşı gelmedik. Sadece örf ve adetlerin yerine getirilmesini, burada da bir düğün olmasını istedik. Kızım damadımızı bize telefon üzerinden tanıştırdı. Daha sonrasında damadımızın ailesi buraya gelemeyeceği için telefon üzerinden isteme töreni oldu.”