Amerikalı damada Burdur'da Yörük düğünü

Yaklaşık 6 yıl önce eğitim ve iş imkanları için ABD'ye giden Burdurlu Fatoş Eryurt, katıldığı bir koşu organizasyonunda Amerikalı Benny Brikman ile tanıştı. Bir süre sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, düğün için Eryurt'un memleketi Gölhisar'ı tercih etti.

Evlilik sürecinde kız isteme merasimi sosyal medya üzerinden gerçekleştiren çift, Fatoş Eryurt'un babası İsa Eryurt'un, kızını vermek için Yörük geleneklerine uygun bir düğün yapılmasını şart koştu. Amerikalı damat ve ailesi de bu isteği kabul ederek düğünün Gölhisar'da geleneklere uygun şekilde yapılmasına karar verdi.