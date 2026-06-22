Anaokulunda çocukları çubukla dövdü. Görüntüler ortaya çıktı, kadın gözaltına alındı
22.06.2026 14:26
Bayrampaşa'daki bir anaokulunda öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukları çubukla döven kadın gözaltına alındı.
İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulundaki dayak skandalında sorumlu kadın yakalandı.
Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi. Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla dövdü.
Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak dövdüğü de iddia edildi.
Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.