Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz vakti
26.05.2026 12:29
Ankara'da yaşayan milyonlarca kişi, 2026 Kurban Bayramı'nın idrak edilecek olması nedeniyle bayram namazı saatlerini araştırıyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı, başkent Ankara'da yaşayan binlerce mümin, bayramın manevi huzurunu paylaşmak ve bayram sevincini bir arada yaşamak adına camilere akın edecek. Kurban kesim ibadeti öncesinde omuz omuza saf tutacak olan vatandaşlar, arama motorlarında şimdiden "Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, Ankara'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2026 Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz vakti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ankara Kurban Bayramı namaz saati verisini resmen paylaştı. İşte Kocatepe'den Melike Hatun'a, Hacı Bayram-ı Veli'den en uç ilçelere kadar Ankara'da bayram namazının kılınacağı saat.
2026 ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın coğrafi konum ve güneşin doğuş vaktine göre yaptığı hesaplamalara göre; Ankara'da 2026 Kurban Bayramı namazı saat 05.59 olarak belirlendi.
Ankara genelindeki tüm merkezi, tarihi ve mahalle camilerinde, belirtilen bu saat itibarıyla bayram namazının ilk tekbiri alınacak ve cemaatle birlikte saf tutulacak. Başkentteki camilerde oluşabilecek yoğunluk ihtimaline karşı, vatandaşlarımızın namaz vaktinden en az 15-20 dakika önce seccadeleriyle birlikte camilerde hazır bulunması gerekiyor.
ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞI
Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle bayram namazının getiriliş sırası ve fazladan alınan tekbirleri karıştırılabilmektedir. Niyet edip imama uyduktan sonra namaz şu sırayla eda edilir:
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek niyet edilir ve "Allâhü ekber" denilerek eller bağlanır.
Cemaat içinden sessizce Sübhaneke duasını okur.
Ardından imamla birlikte eller kulak hizasına kaldırılarak peş peşe 3 defa ilave (zaid) tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek hizasında bağlanır.
İmam içinden Fatiha ve zammı sure okur, ardından rüku ve secdeye gidilerek ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
İkinci rekata kalkıldığında imam önce Fatiha ve zammı sureyi sesli olarak okur.
Rükuya gitmeden önce eller bağlanmadan yine 3 defa peş peşe tekbir getirilir ve eller her defasından yanlara bırakılır.
4. tekbirde ise eller kaldırılmadan doğrudan rükuya eğilinir.
Secdelerin ardından oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunarak selâm verilir.
Namazın bitişiyle birlikte imam minbere çıkarak Bayram Hutbesi'ni irat eder. Hutbeyi dinlemek sünnettir ve namazın manevi huşusunu tamamlar.