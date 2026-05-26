Ankara'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet Ankara Kurban Bayramı namaz vakti

Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle bayram namazının getiriliş sırası ve fazladan alınan tekbirleri karıştırılabilmektedir. Niyet edip imama uyduktan sonra namaz şu sırayla eda edilir:

1. Rekat:



"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek niyet edilir ve "Allâhü ekber" denilerek eller bağlanır.



Cemaat içinden sessizce Sübhaneke duasını okur.

Ardından imamla birlikte eller kulak hizasına kaldırılarak peş peşe 3 defa ilave (zaid) tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek hizasında bağlanır.

İmam içinden Fatiha ve zammı sure okur, ardından rüku ve secdeye gidilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat:

İkinci rekata kalkıldığında imam önce Fatiha ve zammı sureyi sesli olarak okur.

Rükuya gitmeden önce eller bağlanmadan yine 3 defa peş peşe tekbir getirilir ve eller her defasından yanlara bırakılır.

4. tekbirde ise eller kaldırılmadan doğrudan rükuya eğilinir.

Secdelerin ardından oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunarak selâm verilir.

Namazın bitişiyle birlikte imam minbere çıkarak Bayram Hutbesi'ni irat eder. Hutbeyi dinlemek sünnettir ve namazın manevi huşusunu tamamlar.