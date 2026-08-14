Ankara’da otobüs biletlerine zam: Yeni tarife 23 Ağustos’ta başlıyor
14.08.2026 17:35
Son Güncelleme: 14.08.2026 17:36
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Tam bilet 40 TL, öğrenci bileti 20 TL, öğretmen bileti ise 30 olacak.
Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tarifenin belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.
Yeni ücretler 23 Ağustos 2026’dan itibaren uygulanacak.
Buna göre 35 TL olan tam bilet 40 TL’ye, 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL’ye, 26 TL olan öğretmen bileti ise 30 TL’ye yükseldi.
Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanının ücreti de 650 TL olarak belirlendi.
ABB'DEN AÇIKLAMA
ABB’den yapılan açıklamada, toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz ve sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi için ücret artışının zorunlu hale geldiği belirtildi.
Belediye, 2026 yılı ocak ayından bu yana toplu taşımanın temel giderlerinde önemli artışlar yaşandığını bildirdi.
Açıklamaya göre ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatı 80,90 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde otobüslerin yedek parça maliyetlerinde yüzde 31,90, zorunlu trafik sigortası maliyetlerinde ise yüzde 54,73 artış yaşandı.
Belediye, bilet ücretlerindeki yüzde 14,30’luk artışın bu maliyet yükselişleri nedeniyle yapıldığını kaydetti.
SOSYAL DESTEK ALANLAR ÜCRETSİZ KULLANMAYA DEVAM EDECEK
ABB, sosyal destek alan ailelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin ise devam edeceğini açıkladı.
Belediyenin verdiği bilgiye göre ağustos itibarıyla yaklaşık 100 bin kişi bu destekten yararlanıyor. Sosyal destek alan ailelerin yaklaşık 40 bin öğrenci çocuğunun da toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaya devam edeceği belirtildi.