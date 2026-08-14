Ankara’da otobüs biletlerine zam: Yeni tarife 23 Ağustos’ta başlıyor

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tarifenin belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Yeni ücretler 23 Ağustos 2026’dan itibaren uygulanacak.

Buna göre 35 TL olan tam bilet 40 TL’ye, 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL’ye, 26 TL olan öğretmen bileti ise 30 TL’ye yükseldi.

Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanının ücreti de 650 TL olarak belirlendi.