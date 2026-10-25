Antalya'da kayaların arasından yükseliyor, turistler görmek için akın ediyor

“İlk olimpiyat ateşi” efsanesinin adresi Yanartaş, turistlerin uğrak noktası oldu.

Çıralı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın sorumluluğundaki Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Yanartaş, kayaların arasından çıkan doğal ateşi ve mitolojik anlatılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Likya Yolu güzergahındaki alanda, doğa yürüyüşüne çıkan yerli ve yabancı turist grupları mola vererek alevleri ve çevredeki tarihi kalıntıları inceliyor. Bazı ziyaretçiler ise ateşte marşmelov pişiriyor.

BAZI NOKTALARDA ATEŞ SÖNMÜŞ

Yanartaş'ta son günlerde yapılan gözlemlerde; daha önce ateş çıkan bazı noktalarda alev bulunmadığı, diğer kaya çatlaklarında ise yanmanın sürdüğü görüldü. Kayalık yüzeyde birbirinden ayrı noktalardan yükselen alevler, yürüyüşçülerin ziyaret ettiği alanın odağını oluşturuyor. Bazı çıkışlarda ateşin sönmüş olmasının nedeni ve bu durumun geçici olup olmadığına ilişkin henüz bir tespit bulunmuyor.

LİKYA YOLU'NDA ATEŞ MOLASI

Likya Yolu'nun bu etabında yürüyen turist grupları, rotalarına Yanartaş ziyaretini de ekliyor. Sırt çantaları ve yürüyüş batonlarıyla alana ulaşan ziyaretçiler, kayaların arasından yükselen ateşin çevresinde mola veriyor, fotoğraf çekiyor. Yoğun ziyaretçi hareketliliğinin görüldüğü Yanartaş'ta, grupların ağırlıklı yabancı turistlerden oluşması dikkati çekiyor.